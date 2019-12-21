РИАМО - 21 дек. Оборудование для обогрева домов является одной из наиболее частых причин пожаров в жилых зданиях в холодные месяцы, жителей Подмосковья просят быть внимательными и следовать нескольким правилам, чтобы избежать возгорания, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МЧС РФ по Подмосковью.

«Чаще всего жертвами пожаров становятся дети и пожилые люди. Главные причины возникновения пожаров в это время – неисправные системы обогрева, размещение отопительных приборов слишком близко к легковоспламеняющимся предметам и недостатки конструкций и установки отопительных приборов», — отмечается в материале.

Необходимо помнить, что установка нового отопительного оборудования должна производиться квалифицированными специалистами. Квалифицированные специалисты также должны проводить ежегодную проверку оборудования. Кроме того, лучше составить график регулярной чистки бойлеров, печей, водонагревательных котлов, печных труб и дымоходов. Профессиональную проверку дровяных печей, каминов, труб и дымоходов нужно делать ежегодно.

Установите перед камином стеклянный или металлический экран для того, чтобы предотвратить попадание искр и золы за пределы камина. Помните, что нельзя помещения отапливать древесным углем. При сжигании древесного угля может образоваться опасное для жизни количество угарного газа.

При покупке электрических отопительных приборов отдавайте предпочтение тем из них, которые оснащены функцией автоматического отключения. Не используйте такие приборы в ванных и других местах, где существует опасность контакта с водой.

Вокруг приборов обязательно должно быть достаточно свободного пространства. Также не разрешайте детям близко к ним подходить. Выключайте отопительные приборы, прежде чем выйти из комнаты или лечь спать.

Для обогрева нельзя использовать духовку или газовую плиту. Это может привести к выделению угарного газа.

При эксплуатации печного отопления запрещается оставлять их без присмотра, просить детей присмотреть за ними, применять для розжига печей бензин, керосин, дизельное топливо, топить углем, коксом и газом печи, не предназначенных для этих видов топлива, использовать вентиляционные и газовые каналы в качестве дымоходов.