РИАМО - 21 дек. Более 40 объектов социальной инфраструктуры адаптировали в Реутове для людей с ограниченными возможностями здоровья в 2019 году, сообщил муниципальный руководитель партпроекта «Единая страна-доступная среда» Геннадий Коконин.

«На территории Реутова в 2019 году в рамках маршрутоориентированного подхода к созданию доступной среды сделано 18 съездов с тротуаров и пешеходных переходов, четыре придомовые территории, 15 подъездов и многое другое. В сумме адаптировали более 40 объектов», - сказал Коконин.

По данным Реутовского информагентства, единороссы в рамках партпроекта «Единая страна - доступная среда» регулярно проводят рейды по выявлению доступности городской среды и социально значимых учреждений для людей с ограниченными возможностями. Под их контролем в 2019 году было установлено более половины от общего числа объектов.

Всего в Московской области 7 тысяч объектов социальной инфраструктуры, из них высокий уровень доступности имеют 4 648 объектов. В 2019 году адаптировано еще 198 объектов. В муниципальных образованиях продолжена работа по внедрению маршруториентированного подхода: с 2017 по 2019 год сделано более 5 тысяч объектов, в том числе более 1,5 тысяч подъездов, тысячи дворовых территорий, что позволило создать доступные маршруты для 5 016 инвалидов.