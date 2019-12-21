РИАМО (ДЗЕРЖИНСКИЙ) - 21 дек. В молодежном центре «Лидер» Дзержинского открылась усадьба Деда Мороза, сообщается на официальной странице Молодежного центра.

«В субботу (21 декабря - ред.) открылась Усадьба Дедушки Мороза, на открытии Миша и Зайка вместе с ребятами спасли Дедушку от Снежной Королевы, играли в новогодние игры, водили хоровод, зажигали огни на елочке», - говорится в сообщении.

Также делали новогодние поделки на мастер-классах, загадывали Дедушке Морозу свои желания и получали подарки!