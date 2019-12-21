РИАМО - 21 дек. В Единый информационно-расчетный центр с начала 2019 года москвичи передали показания счетчиков горячего и холодного водоснабжения более 65 миллионов раз, свыше двух третей сообщений поступило через онлайн-сервисы, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

«51% показаний счетчиков пользователи оставили на портале mos.ru — с начала года сервисом воспользовались более 33 миллионов раз. Более 9 миллионов показаний горожане передали через мобильное приложение «Госуслуги Москвы» — это 14% от общего числа», - говорится в сообщении.

По словам сотрудника пресс-службы столичного департамента информационных технологий, в 2019 году москвичи стали чаще передавать показания счетчиков воды с помощью онлайн-сервисов, среди которых самым популярным стал портал mos.ru.

Для передачи показаний счетчиков горячего и холодного водоснабжения на портале mos.ru необходимо авторизоваться, зайти в раздел «Услуги» и выбрать «Прием показаний приборов учета воды». В электронной форме надо ввести показания счетчиков. Если пользователь делает это впервые, то сначала необходимо указать номер квартиры и код плательщика. Также передать показания можно в личном кабинете mos.ru с помощью виджета «Коммунальные платежи».

Чтобы внести показания через мобильное приложение «Госуслуги Москвы», необходимо зайти в каталог услуг, далее перейти в раздел «Внесение показаний» и выбрать опцию «Счетчики воды».