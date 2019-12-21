РИАМО - 21 дек. В субботу днем в аэропортах столицы Шереметьево, Домодедово и Внуково задержали и отменили 29 прилетов и вылетов, следует из данных сервиса «Яндекс.Расписания».

Во Внукове задержали пять, отметили три рейса. В Домодедове девять рейсов задержали, три отменили. В Шереметьеве задержаны девять рейсов.

В подмосковной воздушной гавани Жуковский задержек и отмен рейсов не зафиксировано.

Информация о задержке или отмене рейса доводится до пассажиров авиакомпаниями или обслуживающими аэропорт организациями непосредственно в самой воздушной гавани. Задержкой считается отклонение рейса от расписания на 30 и более минут.

Также синоптики зафиксировали утром в воскресенье в районе аэропортов Шереметьево, Домодедово и Внуково гололед и замерзающую морось.