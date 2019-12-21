РИАМО - 21 дек. В субботу первое новогоднее представление «Елка главы» в Реутове посетила 1 тысяча маленьких жителей городского округа, говорится в сообщении пресс-службы главы муниципалитета.

«Тысяча маленьких реутовчан посетили в субботу первую в этом году «Елку Главы». Всего в праздничные дни пройдут несколько представлений, пригласительные билеты на которые уже получили около 9 тысяч детей», - говорится в сообщении.

Пригласительные раздали детям в возрасте от 3 до 12 лет из малообеспеченных семей и семей, находящихся в трудных жизненных ситуациях, дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, а также дети, чьи родители работают в бюджетных учреждениях города.

«Мы традиционно предоставляем детям бесплатные билеты на городские новогодние елки. В этом году 9 тысяч юных реутовчан увидят новогодние представления, а также получат сладкие подарки», - сказал глава городского округа Станислав Каторов.

Праздничные «Елки главы» Реутова пройдут 21 и 22 декабря в деловом комплексе «Мир» и 24 декабря и 7 января 2020 года в молодежном культурно-досуговом центре в рамках акции «Зима в Подмосковье».