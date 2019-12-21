РИАМО - 21 дек. Главное управление МЧС РФ по Московской области напомнила правила обращения с печным отоплением, специалисты дали несколько рекомендаций, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МЧС РФ по Подмосковью.

«В домах, где есть печное отопление, всегда существует опасность пожара. При возведении печи нужно помнить, чтобы те части печи и дымохода, которые сильно нагреваются, не имели точек соприкосновения с легко воспламеняющими деталями постройки. Для изоляции таких мест используются материалы, которые не горят, например асбестовые листы или кирпич», - говорится в сообщении.

Если вы решите возвести печь, то надо следить, чтобы вертикальная перевязка швов не совпадала, так как существует опасность возникновения трещин, в результате неравномерной усадки печи.

«Для уменьшения опасности возгорания необходимо сделать на стенках печи или трубы утолщения – разделку. Ширина разделки, если печь топится один-два раза в сутки, делают в один кирпич, дерево в местах соприкосновения нужно изолировать асбестом. Если печь топиться длительно, то ширина разделки должна быть не меньше полтора кирпича», - отмечается в материале.

Специалисты дали некоторые рекомендации по монтажу и эксплуатации печного отопления.

В частности, печи и дымоходы должны быть исправными, без трещин, оштукатурены и побелены. Также в период отопительного сезона дымоходы необходимо очищать от сажи не менее одного раза в два месяца.

Использовать для дымоходов и печи несгораемые материалы. Для защиты сгораемых и трудносгораемых конструкций стен и перекрытия предусматриваются отступки и разделки из несгораемых материалов. Перед топочной дверцей печи должен быть прибит металлический лист размером 50х70 сантиметров.

Нельзя эксплуатировать печи с трещинами и неплотно прилегающими топочными дверцами, использовать для розжига горючие жидкости (бензин, керосин и так далее), сушить на печи и в непосредственной близости от нее дрова, обувь, одежду, устанавливать вплотную к ней мебель.

Также запрещается оставлять топящуюся печь без присмотра и поручать присмотр за ней детям.