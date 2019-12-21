РИАМО - 21 дек. Жителям Подмосковья рассказали, какие меры необходимо принять для того, чтобы снизить вероятность получения травмы при гололеде, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МЧС РФ по региону.

«Подготовьте малоскользящую обувь, прикрепите на каблуки металлические набойки или поролон, а на сухую подошву наклейте лейкопластырь или изоляционную ленту, можете натереть подошвы песком (наждачной бумагой)», - говорится в сообщении.

Необходимо осторожно передвигаться, не торопиться, наступая на всю подошву. При этом ноги должны быть слегка расслаблены, руки свободны.

Пожилым людям рекомендуют использовать трость с резиновым наконечником или специальную палку с заостренными шипами.

В случае если вы все-таки поскользнулись надо присесть, в момент падения постараться сгруппироваться, и, перекатившись, смягчить удар о землю.

Также при гололеде важно обращать внимание на провода линий электропередачи, контактных сетей электротранспорта. При обнаружении оборванных проводов надо связаться с администрацией населенного пункта.

Если человек при падении получил травму, надо обратиться в травматологический пункт или пункт неотложной медицинской помощи. Также оформить бюллетень или справку о травме, чтобы в дальнейшем использовать при обращении в суд по месту жительства или по месту получения травмы с исковым заявлением о возмещении ущерба.

МЧС советует автомобилистам при гололеде по возможности отказаться от управления личным транспортом, особенно опасны междугородные поездки, если сели за руль, то стоит двигаться с максимально низкой скоростью.

Водители должны помнить, что при управлении автомобилем на скользкой дороге все движения должны быть плавными, надо заранее снижать скорость движения, приближаясь к остановкам общественного транспорта и пешеходным переходам и быть особо осторожными при движении по мостам, многоуровневым пересечениям проезжих частей и развязкам, где дорожное полотно промерзает быстрее всего.