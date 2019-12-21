РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 21 дек. В субботу в Домодедове на стадионе «Авангард» открыли новое футбольное поле с искусственным покрытием и системой подогрева, передает корреспондент «РИАМО в Домодедово».

С открытием нового поля домодедовцев поздравили министр физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков, глава городского округа Домодедово Александр Двойных, депутат Московской областной думы Олег Жолобов и депутат совета депутатов городского округа Домодедово, директор стадиона «Авангард» Владимир Редькин. В честь открытия поля на «Авангарде» провели турнир по футболу в двух возрастных категориях: дети 10-11 лет и взрослые от 18 лет.

«Я вам желаю только побед на этом поле, отличного настроения. Ждем вас в сборной России», - сказал Терюшков.

В свою очередь, глава муниципалитета Александр Двойных поблагодарил всех, кто способствует развитию футбола в Домодедове.

«Я хочу поздравить всех нас с открытием круглогодичного поля, хочу поблагодарить губернатора за то, что он уделяет большое внимание футболу, хочу поблагодарить нашего министра спорта и, конечно, хочу поблагодарить весь тренерский состав федерации по футболу, потому что футболистов в Домодедове много. <...> Играйте в футбол, занимайтесь спортом, только вперед!», - сказал он.

В этом году по программе «Наследие Чемпионата мира по футболу 2018» на «Авангарде» заменили натуральное покрытие на искусственное с системой подогрева. Также оно имеет сертификат FIFA Quality Pro. Наличие данного сертификата означает, что стадион может принимать матчи самого высокого профессионального международного уровня.

Поле подобного уровня - первое в городском округе Домодедово.