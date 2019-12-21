РИАМО - 21 дек. В Серпухове появится новый сквер в честь Героя Советского Союза Митрофана Неделина, сообщается на сайте администрации городского округа.

«Глава городского округа Серпухов Юлия Купецкая <…> приняла участие в торжественной церемонии закладки капсулы на месте создания нового благоустроенного сквера в микрорайоне Владычная слобода в честь Героя Советского Союза, Главного маршала артиллерии, первого Главнокомандующего ракетными войсками стратегического назначения Митрофана Ивановича Неделина», — говорится в сообщении.

В следующем году на территории городского округа запланировано благоустроить семь общественных территорий и 32 двора. Самым масштабным является проект благоустройства площади Ленина, включая участки прилегающих улиц Революции, Аристова, 1-й и 2-й Московской.

Кроме того, по данному проекту в двух скверах планируют создать туристическую зону и зону детского и подросткового досуга при Доме молодежного творчества. Еще в двух скверах появятся упорядоченные зоны отдыха.