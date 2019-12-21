РИАМО - 21 дек. В Москве на Манежной площади работает «Рождественская почта», гости фестиваля «Путешествие в Рождество» отправили своим родным уже более 2,4 тысячи открыток, говорится в сообщении пресс-службы оргкомитета цикла городских уличных мероприятий «Московские сезоны».

«Рождественская почта» работает ежедневно, с 11:00 до 21:00 по будним дням и с 10:00 до 22:00 по выходным. Чаще всего письма отправляют Деду Морозу.

«Вне конкуренции, конечно же, письма Деду Морозу в Великий Устюг. По будням дети отправляют сказочному дедушке в среднем 175 писем, а по выходным – втрое больше. Также в топе популярных направлений – Санкт-Петербург и Казань (это города, куда посетители чаще всего отправляют поздравительные открытки родным и друзьям)», — говорится в сообщении.

Подписать открытки и отправить их совершенно бесплатно можно будет до окончания фестиваля (12 января).

Кроме того, на площадке «Путешествия в Рождество» на Манежной площади в любой день можно сфотографироваться с артистами в костюмах персонажей европейского рождественского фольклора, научиться готовить карамель и шоколадные конфеты, поучаствовать в занятиях по созданию необычных елочных украшений и красочных рождественских коллажей, посмотреть спектакли и новогодние музыкальные программы, приобрести сувениры.