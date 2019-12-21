РИАМО - 21 дек. Полицейские ищут вора, который украл Toyota RAV4 в Рузском округе, сообщил РИАМО в субботу сотрудник пресс-службы ГУ МВД РФ по Подмосковью.

«Накануне утром в дежурную часть отделения полиции обратился мужчина 1974 года рождения с заявлением о том, что от дома в Рузском округе заявителя неизвестный похитил его автомашину Toyota RAV4 2018 года выпуска», - сказал собеседник агентства.

Сумма ущерба оценивается более чем в 1,8 миллиона рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело, проводятся оперативно-разыскные мероприятия.