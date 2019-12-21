РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 21 дек. В микрорайоне Кузнечики Подольска новогоднюю елку украсили шарами с названиями городов-героев и городов воинской славы, сообщила «РИАМО в Подольске» соавтор проекта Анжелика Горбатова.

У дома №11 на улице Генерала Смирнова в микрорайоне Кузнечики продолжается строительство и благоустройство Сада камней Памяти и Славы. Идея создания сада к Году памяти и славы в России принадлежит председателю совета многоквартирного дома Виктору Макарову. Работы по созданию арт-объекта планируется полностью завершить к 9 мая 2020 года, к 75-летию Победы. Новый год Макаров вместе с жителями двора решили также начать в тематике праздника.

«Ко мне обратился Макаров с просьбой расписать шары для новогодней елки во дворе дома №11 на улице Генерала Смирнова. Мы выбрали для городов-героев большие красные шары, а для городов воинской славы - поменьше, золотистого цвета. Вместе с победителем конкурса «Юный художник Подмосковья» Ваней Ништуном и студенткой колледжа искусств Викой Мартыновой расписали около 60 шаров. Написали на украшения названия городов и их архитектурные символы. Теперь шары станут традиционным украшением елки», - сказала Горбатова.

По ее словам, жители ближайших домов на Новый год по традиции собираются у этой елки, чтобы запустить фейерверки и сделать пожелания друг другу. В 2019 году они заранее украсили двор гирляндами и тематическими плакатами военных лет, на которых изображены солдаты Красной Армии, поздравляющие всех с Новым годом.

В ноябре активисты завершили первый этап создания народного Сада камней памяти и славы к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. В рамках арт-объекта были собраны девять 5-тонных камней из всех городов-героев России (Севастополя, Керчи, Тулы, Смоленска, Новороссийска, Мурманска, Сталинграда, Ленинграда, Москвы). Всего планируется увековечить память 12 советских городов-героев и одной крепости-героя.

В настоящее время приступили ко второму этапу работ по созданию Сада камней памяти и славы. Они включают создание геопластики Сада камней, согласно проекту, пересадку деревьев и кустов и многое другое. Работы проводятся совместно с жителями микрорайона Кузнечики, управляющей компанией МУП «ДЕЗ» и МУП «Подольский комбинат благоустройства». Геопластика включает в себя создание холмистости высотой до 1,5 метра и рельефа местности. Согласно проекту, активистам требуется завоз около 300 кубометров земли.