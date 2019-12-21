РИАМО - 21 дек. Новая станция метро столицы будет построена на территории Южного порта, одноименная станция появится там к 2023 году, сообщил журналистам в субботу заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

«Эта станция будет построена на действующей линии метро. Мы сейчас приняли это решение. <…>. Она расположится на Люблинско-Дмитровской линии и скорее всего будет носить одноименное название «Южный порт». Надеемся, что к 2023 году построим», - сказал Хуснуллин.



Он добавил, что станция будет построена так же, как и строилась станция «Беломорская» - это означает, что строительство будет проходить сверху и без закрытия действующей линии метро.