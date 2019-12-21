РИАМО - 21 дек. В рамках строительства центральной штаб-квартиры ОАО «РЖД» планируется благоустройство Рижского грузового двора Москвы, помимо всего прочего там появится жилой комплекс, большая общественная зона, сообщил журналистам в субботу заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.



«Надеюсь, что данный проект будет украшением города. Там будет и центральная штаб-квартира, и жилой комплекс, который будет и для сотрудников РЖД в том числе, и большая зона общественная. Сегодня это такая заброшенная «промка», а будет хорошая и благоустроенная общественная зона с красивыми пешими связями, с небольшим парком, садик будет построен для жилья на этой территории. Я считаю, что для города это хороший проект», - сказал Хуснуллин.

По его словам, совсем недавно завершился конкурс на строительство штаб-квартиры, в котором победила японская компания.

Конкурс на разработку архитектурно-градостроительной концепции застройки территории Рижского грузового двора был запущен в июне этого года и направлен на редевелопмент одной их самых больших промзон исторической Москвы. Участники должны были проработать решения для современного общественно-делового квартала, ядром которого станет офисный комплекс ОАО «Российские железные дороги».