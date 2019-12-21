РИАМО – 21 дек. В аэропорту Баку в субботу самолет Boeing-757 российской авиакомпании AZUR Air совершил вынужденную посадку, сообщает «Интерфакс».

«Как сообщили <…> в пресс-службе аэропорта имени Гейдара Алиева, лайнер, летевший рейсом Гоа-Москва, запросил вынужденную посадку в Баку в связи с техническими проблемами. Самолет благополучно сел в 11:05 по местному времени, отметили в пресс-службе», - говорится в сообщении.

Всех пассажиров рейса обеспечили горячим питанием и напитками на период нахождения в бакинском аэропорту.

AZUR Air пришлет за ними другой самолет.