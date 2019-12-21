РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 21 дек. Жители подмосковных Люберец смогут посетить новогоднее шоу в фитнес-клубе 22 декабря, говорится в сообщении пресс-службы РОО «РосМолСпорт МО».

«Фитнес-клуб «RE:fit» и РОО «РосМолСпорт МО» приглашают посетить бесплатное праздничное новогоднее шоу, которое состоится 22 декабря в 18:00. Мероприятие пройдет по адресу: улица 8 марта, дом 59», - говорится в сообщении.

В ходе развлекательной программы посетители клуба смогут поучаствовать в веселых викторинах, увидеть показательные выступления и поучаствовать в мастер-классах от инструкторов клуба, лидеров РОО «РосМолСпорт МО». Самым зрелищным обещают быть силовые номера от лидеров РОО «РосМолСпорт МО», которые завершатся сложным и опасным для жизни сплит номером в рамках подготовки к рекорду Гиннесса.