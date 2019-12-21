РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 21 дек. Ливневую канализацию на улице Промзона Силикат в Котельниках отремонтируют к концу года, говорится в сообщении пресс-службы администрации Котельников.

«На улице Промзона Силикат предстоит очистить 7 колодцев, промыть около 350 метров трубопроводов ливневой канализации. Работы планируется завершить до окончания текущего года. А на следующий год запланировано проведение капитального ремонта дорожного полотна», - говорится в сообщении.

На данный момент силами подрядной организации, под руководством МУЖКП «Котельники» выполнены работы по восстановлению функционирования дождевой канализации: от иловых отложений было очищено 15 смотровых колодцев, промыто 230 погонных метров наиболее заиленных, практически не пропускающих ливневые стоки, обнаружено 12 смотровых колодцев, закрытых асфальтом, листами металла или засыпанных строительным мусором, 3 дождеприемных колодца очищено, и еще один отремонтирован.

Некоторые виды работ проводились в ночное время в целях исключения перекрытия проезжей части в пиковые часы, для удобства жителей городского округа. В ходе выполнения работ было обеспечено полное взаимодействие с собственниками земельных участков и руководителями предприятий, по чьей территории проходит ливневая канализация.