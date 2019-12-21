РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 21 дек. Свыше 60 детей, которые лежат в стационаре городской больницы №2 Красногорска, получили новогодние подарки от партии «Единая Россия», передает корреспондент «РИАМО в Красногорске».

С наступающим праздником маленьких пациентов поздравили заместитель председателя правительства Московской области, руководитель Главного управления территориальной политики региона, член президиума регионального политсовета партии Мария Нагорная и глава городского округа Эльмира Хаймурзина. Мероприятие прошло в субботу в «доброй комнате», которую открыли в стационаре в нынешнем году.

«Сегодняшняя акция, конечно, посвящена детям и прекрасному празднику, Новому году. В этом лечебном учреждении есть дети, которые, к сожалению, болеют перед новогодними праздниками», - сказала Нагорная.

Она отметила, что в детском отделении открыта «добрая комната».

«Проект начинался в городе Электросталь мамой двух близнецов, депутатом Мособлдумы Линарой Самединовой. За полгода было открыто более 30 детских комнат. Проект, который начинался как исключительно партийный, приобрел народную поддержку от глав муниципалитетов, родителей детей, которые болеют», - добавила Нагорная.

Она выразила надежду, что до конца 2020 года во всех лечебных учреждениях Подмосковья появятся «добрые комнаты».

«В предновогоднее время каждому из нас хочется быть немного лучше, добрее, отзывчивее. Уделять внимание родным и близким, а также людям, которые оказались в нестандартной ситуации. Сейчас пора чудес, поэтому к детям приходит Дед Мороз», - сказала Хаймурзина.

По словам заведующей детским инфекционным отделением Красногорской городской больницы №2 Аиды Бицуевой, в отделении лежат более 60 маленьких пациентов. У многих из них – острые респираторные заболевания, осложнениями которых стали пиелонефрит, пневмония или бронхит.