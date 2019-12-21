РИАМО - 21 дек. У женщины в Подольске украли от дома дорогостоящую машину, ведется розыск преступника и автомобиля, сообщил РИАМО в субботу сотрудник пресс-службы ГУ МВД РФ по Подмосковью.

«20 декабря в 06:00 в дежурную часть отделения полиции обратилась женщина 1983 года рождения с заявлением о том, что от дома в Подольске неизвестный похитил автомашину Toyota Camry 2018 года выпуска», - сказал собеседник агентства.

Сумма ущерба – 2,2 миллиона рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело, проводятся оперативно-разыскные мероприятия.