РИАМО - 21 дек. Один человек погиб и один пострадал в результате наезда машины на препятствие на дублере Калужского шоссе, устанавливаются причины произошедшего, сообщил РИАМО представитель пресс-службы управления ГИБДД ГУ МВД России по городу Москве.

«На дублере Калужского шоссе на 23 километре легковой автомобиль совершил наезд на препятствие. В результате ДТП один человек погиб и один пострадал», - сказал собеседник агентства.

По его словам, сейчас выясняются причины произошедшей аварии.