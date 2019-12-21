РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 21 дек. В подмосковном Красногорске живут почти 600 участников войны в Республике Афганистан 1979-1989 годов, сообщил председатель правления красногорского отделения общественной организации «Боевое братство» Игорь Куприянов.

Митинг, посвященный 40-летию ввода советских войск в Афганистан, состоялся на мемориале в Красногорске в субботу. От имени главы муниципалитета Эльмиры Хаймурзиной участников приветствовал заместитель главы администрации городского округа по социальной сфере Игорь Тельбухов. Участие приняли члены «Боевого братства», родные и близкие погибших воинов-интернационалистов. Юнармейцы пронесли портреты погибших в Афганистане красногорцев.

«На сегодня в Красногорске проживают 587 афганцев. Всего с воевавшими в локальных войнах и на Северном Кавказе проживают 1 544 участника боевых действий», - сказал Куприянов.

Он отметил, что война в Афганистане длилась 10 лет: с декабря 1979 года по февраль 1989 года. Ранее в нынешнем году отметили 30-летие вывода войск из этой республики. Кроме того, в декабре отмечают 25-летие начала контртеррористической операции на Северном Кавказе.

«525 тысяч наших сограждан прошли через пекло боев Афганистана. Наш городской округ потерял 9 прекрасных ребят. Семнадцать семей потеряли своих сыновей, отцов, братьев при выполнении контртеррористической операции на Северном Кавказе. Мы выражаем слова сочувствия семьям погибших», - сказал Тельбухов.

Память погибших почтили минутой молчания. К мемориалу участникам боевых действий возложили цветы и венки.