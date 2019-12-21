РИАМО – 21 дек. «Малыш Йода» возглавил список самых продаваемых товаров в категории мягких игрушек-персонажей на сайте Amazon, сообщает Газета.ru.

«Персонаж малыша Йоды появился в конце первой серии «Мандалорца» по «Звездным войнам на телеканале «Disney+».

Отмечается, что в интернет-магазине спрос на малыша Йоду всегда был высоким. Однако перед Новым годом он стал плюшевой игрушкой номер один среди бестселлеров», — говорится в сообщении.

При этом самая ближайшая дата доставки маленького Йоды сейчас — 25 мая 2020 года. На сайте доступен только предзаказ.

Второе и третье места заняли куклы Cabbage Patch Kids.