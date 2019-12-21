РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 21 дек. Команда ветеранов спорта Люберец приняла участие в мастер-классе по хоккею с шайбой, говорится в сообщении пресс-службы администрации Люберец.

20 декабря делегация ветеранов спорта из городского округа Люберцы приняла участие в мастер-классе по хоккею с шайбой в рамках программы «Активное долголетие». Мастер-класс прошел на стадионе «Химик» в городском округе Воскресенск.

«Занятие для ветеранов провел заслуженный тренер России Борис Веригин, который предложил открыть хоккейное движение для тех, кому за 60 в рамках программы «Активное долголетие», - сказал Сурков.

После мастер-класса все участники отправились на экскурсию по музею местной хоккейной команды «Химик».