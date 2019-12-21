РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 21 дек. В селе Сынково Подольска установили новогоднюю елку по просьбе жителей, сообщила депутат совета депутатов Ирина Талпа.

В ноябре 2018 года на депутатском приеме в селе Сынково к Талпе обратились молодые мамочки с просьбой установить елочку, оформили обращение.

«Новый 2020 год жители села встретят вокруг елочки - красавицы. Спасибо огромное комитету по благоустройству, дорожному хозяйству и транспорту в лице председателя Алексея Бекетова, начальнику ТО Лаговский Ларисе Прошкиной за чуткое отношение к этому вопросу», - написала Талпа на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

По ее словам, летом оформили все необходимые документы, чтобы к зиме елочка радовала жителей. Представителей власти поблагодарили радостные жители.