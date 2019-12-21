РИАМО - 21 дек. Открытие Музыкального колледжа имени С.С. Прокофьева и ДШИ в Пушкине планируется в июне 2020 года, говорится в сообщении пресс-службы министерства культуры региона.

Министр культуры Московской области Елена Харламова побывала с рабочей поездкой на стройплощадке Музыкального колледжа и ДШИ, которые вскоре будут одним пространством.

«Открытие планируется в июне 2020 года. Одновременно в Подмосковье завершается строительство ДШИ в Волоколамске и Воскресенске», — говорится в сообщении.

Всего в рамках нацпроекта «Культура» до 2024 года в Московской области будет отремонтировано 43 учреждения культуры – это 37 ДК и шесть ДШИ на сумму почти 6 миллиардов рублей; построено 12 ДК, восемь ДШИ и три областных музея на сумму более 5 миллиардов рублей.