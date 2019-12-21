РИАМО – 21 дек. Глава Счетной палаты России Алексей Курдин считает, что проблему незавершенного строительства можно решить за 2-3 года, сообщает Газета.ru.

Для этого надо определить понятие «объекты незавершенного строительства» и реальный объем таких объектов в России. Установка четкой терминологии позволит избежать лишних потерь для бюджета.

«Министерству финансов и Казначейству России следует актуализировать бюджетную отчетность и перейти с ежегодного предоставления данных на ежеквартальное, подчеркнул Кудрин. Он также предложил унифицировать подходы ведомств к учету», - говорится в сообщении.

Также важным шагом к решению проблемы является определение одного ответственного ведомства. Сейчас вопросом незавершенного строительства занимаются Минстрой и Минэкономразвития.