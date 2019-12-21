РИАМО - 21 дек. Мужчину задержали по подозрению в убийстве сожительницы в Пушкине, преступление было совершено в июле 2018 года, сообщил РИАМО в субботу сотрудник пресс-службы ГУ МВД РФ по столице.

О том, что женщина 1987 года рождения пропала и не выходит на связь, в ГУ МВД по столице сообщил ее бывший муж в августе 2018.

«20 декабря 2019 года в Пушкине полицейские задержали сожителя женщины. Он родился в 1980 году, нигде не работает. Его изобличили в том, что он 2 июля 2018 года на дачном участке в ходе конфликта сдавил шею женщины руками, в результате чего она скончалась», — сказал собеседник агентства.

Тело он вывез в неустановленное место, труп так и не нашли. Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».