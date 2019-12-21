РИАМО - 21 дек. В Королеве в больницу попал мужчина с ранением после встречи со знакомым, подозреваемого задержали, сообщил РИАМО в субботу сотрудник пресс-службы ГУ МВД РФ по Подмосковью.

18 декабря в 22:45 из квартиры на проспекте Королева в Королеве бригадой скорой помощи с проникающим колото-резаным ранением в больницу доставлен и госпитализирован мужчина 1972 года рождения.

«В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий за совершенное преступление установлен и доставлен в УМВД знакомый пострадавшего 1963 года рождения», - сказал собеседник агентства.

Преступление совершено в ходе совместного распития спиртных напитков, в ссоре. По данному факту возбуждено уголовное дело.