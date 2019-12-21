РИАМО - 21 дек. Министр культуры Подмосковья Елена Харламова открыла после капитального ремонта Московскую губернскую универсальную библиотеку, говорится в сообщении пресс-службы министерства культуры региона.

Первым мероприятием в библиотеке стало награждение писателей и поэтов Подмосковья губернаторской премией имени М.Пришвина и Р.Рождественского.

«Евгений Юшин, Арина Бобкова, Владислав Бахревский, Елена Егорова - теперь они станут не только читателями МГУБ, но участниками и модераторами проектов, задуманных креативной командой Губернской библиотеки», — говорится в сообщении.

Ожидается, что библиотека, претерпев полный апгрейд, станет точкой роста и коммуникаций.