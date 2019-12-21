РИАМО - 21 дек. Полицейские задержали мужчину, которого подозревают в убийстве знакомого в ходе застолья в Коломенском округе, сообщил РИАМО в субботу сотрудник пресс-службы ГУ МВД РФ по Подмосковью.

20 декабря в 14:15 в Коломенском городском округе в поселке Луховицы-3 на улице Восточная из подъезда бригадой скорой помощи с проникающим колото-резаным ранением в больницу доставлен и госпитализирован мужчина 1977 года рождения.

«В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий за совершенное преступление установлен и доставлен в УМВД знакомый пострадавшего», - сказал собеседник агентства.

Преступление совершено во время совместного распития спиртных напитков, в ссоре.

По данному факту возбуждено уголовное дело, подозреваемый задержан.