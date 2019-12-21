РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 21 дек. В подмосковном Подольске распределили 41 земельный участок между многодетными семьями, все они расположены в черте округа, сообщается на сайте администрации горокруга.

Проведение процедуры распределения 41-го земельного участка многодетным семьям состоялось в администрации Подольска в пятницу 20 декабря. В процедуре приняли участие 23 представителя многодетных семей, за отсутствующих жребий тянула секретарь муниципальной комиссии. Всего на 20 декабря 2019 года на учете состоят 1 450 многодетных семей.

«Каждый из предложенных к жеребьевке земельных участков расположен в городском округе Подольск. Их вид разрешенного использования либо для ведения садоводства, либо для индивидуального жилищного строительства. В частности, один земельный участок расположен вблизи деревни Макарово, 11 участков в деревне Федюково, 29 участков в селе Никулино», - говорится в сообщении.

Схему расположения земельных участков разместили в зале несмотря на то, что многие многодетные семьи заранее ознакомились с этими участками непосредственно на местности. Жеребьевка проходила в рабочем режиме, участники аплодировали друг другу после процедуры. По признанию представителей многодетных семей, бесплатный земельный участок в черте округа стал замечательным и долгожданным подарком к Новому году.

После жеребьевки многодетные семьи должны подтвердить свое согласие на получение земельного участка и подать в течение 30 дней необходимые документы в комитет имущественных и земельных отношений администрации. Об этом участникам еще раз напомнили в ходе мероприятия. Таким образом, фактический результат предоставления земель в рамках процедуры распределения земельных участков станет известен 20 января 2020 года.

Всего в 2019 году в перечень для бесплатного предоставления многодетным семьям в Подольске включили 96 земельных участков. На 1 декабря 2019 года предоставлено 27 земельных участков. В настоящее время ведутся работы по формированию 17 земельных участков вблизи СНТ «Лесной», одного участка в селе Никулино, одного участка в деревне Макарово и одного участка в деревне Федюково. После процедуры формирования их также включат в перечень земельных участков, планируемых к распределению.