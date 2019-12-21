РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 21 дек. Представители администрации Подольска в ходе рейда выявили три брошенных автомобиля в микрорайоне Кузнечики, их в ближайшее время утилизируют, говорится в сообщении пресс-службы администрации городского округа Подольск.

Сотрудники территориального управления администрации Подольска в микрорайоне Кузнечики провели рейд по выявлению брошенного и бесхозяйного транспорта на территории микрорайона.



«В ходе рейда дополнительно к ранее выявленным было обнаружено три транспортных средства с признаками брошенных: повреждения кузова, отсутствие номерных знаков, автомобили длительный период не двигаются с места», - говорится в сообщении.

По каждому случаю будет произведен комплекс мероприятий, предусмотренных постановлением главы городского округа Подольск «Об утверждении порядка выявления, вывоза и утилизации брошенного автотранспорта на территории городского округа Подольск Московской области».