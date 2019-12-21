РИАМО - 21 дек. Строительство Южного дублера Кутузовского проспекта практически завершено, осталось оформление некоторых бумаг и окончание строительства сопутствующих объектов, сообщил журналистам в субботу заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.



«Строительство закончено практически полностью. Осталось достроить очистные сооружения. Кое-где осталось сделать благоустройство реки и перенос коммуникаций. Я думаю, что в первом месяце нового года мы уже поедем», - сказал Хуснуллин.



По его словам, сейчас не хватает несколько документов и работ, из-за которых объект нельзя сдать. Он также добавил, что в законодательство внесли изменение, согласно которому,если основной объект соответствует всем требованиям, то можно вводить его в эксплуатацию, не дожидаясь отстройки сопутствующих объектов.

В следующем году в столице планируется строительство 62,5 километров дорог, в том числе 21 искусственного сооружения, а также 24 пешеходных переходов.