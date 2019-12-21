РИАМО - 21 дек. В Московском областном региональном центре доступа к информационным ресурсам Президентской библиотеки имени Ельцина с начала года запросили около 16 тысяч документов, говорится в сообщении пресс-службы министерства культуры Подмосковья.

Министр культуры региона Елена Харламова посетила центр доступа к информационным ресурсам в Пушкине. Ежемесячно здесь запрашивается не менее 1,5 тысяч электронных документов по всей Московской области, с начала года - около 16 тысяч документов.

«У центра есть современное пространство, креативная команда, IT-технологии, богатый электронный книжный фонд, а главное - преданные читатели. А что еще нужно, чтобы быть модным центром притяжения не только для жителей Пушкина, но и всего региона», - сказала Харламова.

Она также стала читателем центра, ей вручили электронной читательский билет.