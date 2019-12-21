РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 21 дек. Власти Подольска 23 декабря приглашают жителей поселка Дубровицы на встречу по вопросу строительства жилого дома №72А, сообщается на сайте комитета по строительству и архитектуре администрации горокруга.

«23 декабря в здании администрации городского округа Подольск на улице Кирова, 4 в аудитории №3 состоится встреча с жителями многоквартирного жилого дома №72 поселка Дубровицы по вопросу строительства жилого дома №72А в рамках реализации государственной программы Московской области «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Московской области на 2019 – 2025 годы», - говорится в сообщении.

Начало встречи в 18:30. Власти Подольска приглашают всех заинтересованных жителей принять участие в обсуждении.