РИАМО - 21 дек. Мужчину подозревают в убийстве человека в квартире в Сергиево-Посадском округе, преступление совершенно в ходе пьяной ссоры, сообщил РИАМО в субботу сотрудник пресс-службы ГУ МВД РФ по Подмосковью.

Накануне днем в Краснозаводске Сергиево-Посадского округа на улице Строителей в своей квартире обнаружен труп.

«В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий за совершенное преступление установлен и доставлен в следственный отдел по Сергиеву Посаду ГСУ СК России по Московской области ранее судимый мужчина», - сказал собеседник агентства.

Преступление совершено в ходе совместного распития спиртных напитков, в ссоре.

По данному факту возбуждено уголовное дело, подозреваемый задержан.