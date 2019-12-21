РИАМО - 21 дек. Исторический материал — копия Сказания об основании монастыря в Хатунской волости – пополнил Государственный реестр уникальных документов Архивного фонда Москвы, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

Документ остается уникальным источником сведений об истории Вознесенской Давидовой пустыни с тех пор как оригинал пропал при пожаре в 1901 год.

«Ввиду утраты подлинника синодика в пожаре в начале XX века его частичная копия представляет особую историческую и мемориальную ценность как уникальное письменное свидетельство о древней обители и ее основателе», — рассказал начальник Главного архивного управления города Москвы Ярослав Онопенко.

Монастырь, получивший впоследствии название Вознесенской Давидовой пустыни, был основан в Хатунской волости Московского уезда в 1515 году монахами Свято-Пафнутьевой Боровской обители во главе со схимником Давидом. За свою более чем 500-летнюю историю Вознесенская Давидова пустынь не раз переживала пожары и разорения.

Особое внимание обители оказывал царь Иван IV Васильевич Грозный. Он выдал монастырю жалованную грамоту на владение «вотчинами, рыбными ловлями и всякими угодьями». В 1929 году Вознесенская Давидова пустынь была закрыта. Почти на семь десятилетий в ней прервалось монашеское служение, на территории монастыря разместился сельскохозяйственный техникум. Русской православной церкви пустынь вернули в 1990-е годы.

В Главархиве Москвы хранятся уникальные документы — метрические книги XVIII–XIX веков с записями о месте рождения, крещения и бракосочетания великих русских поэтов, писателей, историков и ученых, в том числе Александра Пушкина, Михаила Лермонтова, Николая Гоголя, Федора Достоевского, Николая Пирогова, Дениса Давыдова и других.