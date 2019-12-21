РИАМО - 21 дек. В Подмосковье на 1,5 миллиарда рублей за 2019 год уменьшилась задолженность за аренду земли и имущества, говорится в сообщении пресс-службы министерства имущественных отношений региона.

В администрации городского округа Красногорск прошло выездное совещание по итогам работы органов местного самоуправления в сфере земельных отношений за 2019 год под руководством зампреда правительства – министра экологии и природопользования Московской области Дмитрия Куракина. Участники подвели итоги года и определили задачи на будущее.

«По целому ряду направлений нам удалось справиться с поставленными задачами. Это вовлечение незарегистрированных объектов в налоговый оборот, дающее доход в бюджет Московской области. Мы обеспечили выполнение и перевыполнение плана», — сказал Куракин.

Основными темами встречи стали вопросы распоряжения землей, налоговые поступления в консолидированный бюджет Подмосковья, вовлечение незарегистрированных объектов в налоговый оборот и помощь жителям области в регистрации имущества по «дачной амнистии», а также своевременное и качественное предоставление государственных услуг.

Куракин отметил, что была проделана большая работа по сокращению задолженности за аренду земли и имущества.

«В этом году удалось уменьшить ее на 1,5 миллиарда рублей. Это очень достойный результат. Цифровизация процессов управления имуществом – в этом направлении мы отмечены на федеральном уровне», — сказал Куракин.

Министр имущественных отношений Московской области Владислав Коган ранее отметил, что автоматизация упростила работу исполнителей на местах, повысила эффективность контрольно-надзорных мероприятий, но, самое главное, позволила убрать субъективный подход при формировании плана по осмотрам земель и выводов о состоянии земель.

«За 11 месяцев этого года с помощью мобильного приложения «Проверки Подмосковья» осмотрены порядка 30,5 тысяч земельных участков и выявлены нарушения на 11,5 тысяч из них. На правообладателей наложены штрафы в размере 68 миллионов рублей. За непроведение мероприятий по борьбе с борщевиком наложено 58 миллионов рублей штрафов. Для сравнения – за весь 2018 год было осмотрено 26,5 тысяч земельных участков и наложено 59,7 миллиона рублей штрафов», – сказал Коган.