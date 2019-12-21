РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 21 дек. Дети и взрослые из подмосковных Люберец отправили более 100 писем со своими желаниями в резиденцию Дедушки Мороза, говорится в сообщении пресс-службы администрации Люберец.

«Дети должны верить в чудеса, но иногда для их исполнения нужно вмешательство взрослых. Поэтому мы совместно с Почтой России организовали почтовый мобильный пункт, где можно написать и отправить бесплатно свое письмо в Великий Устюг. Все послания будут доставлены. Также у нас установлены ящики специально для посланий главному волшебнику страны в администрации и на главпочтамте, уже около 100 писем отправлены в Вологодскую область», - сказал глава городского округа Люберцы Владимир Ружицкий.

Чтобы письмо точно попало к волшебнику, сотрудники Почты России помогали правильно заполнить адресные строки на конверте «162390, Россия, Вологодская область, город Великий Устюг, «Дом Деда Мороза», а также наклеить на него марку.

Письма и открытки Деду Морозу проходят приоритетную обработку. Они ежедневно отправляются в резиденцию зимнего волшебника. Только в прошлом году Почта России доставила в Великий Устюг свыше 200 тысяч писем с заветными желаниями детей и взрослых.