РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 21 дек. Подольчанин Евгений Максимов стал чемпионом Центрального федерального округа (ЦФО) по самбо, говорится в сообщении администрации горокруга.

«С 18 по 20 декабря в Воронеже проходил чемпионат Центрального федерального округа по самбо среди мужчин. Спортсмен Подольской федерации дзюдо и самбо Максимов одержал победу в весовой категории 90 килограммов», - говорится в сообщении.



Администрация Подольска поздравила Максимова с победой и отбором на чемпионат России, который пройдет в 2020 году в Чебоксарах.