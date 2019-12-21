РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 21 дек. Подольский хоккейный клуб «Витязь» проиграл казахстанскому «Барысу» в домашнем матче со счетом 2:5, сообщается на сайте подольского клуба.

Матч между хоккейными клубами «Барыс» и «Витязь» проходил 20 декабря в Ледовом дворце «Витязь» Подольска в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

«В подмосковном Подольске наша дружина под руководством Михаила Кравеца сражалась с гостями из Казахстана, однако команда Андрея Скабелки проявила незаурядное мастерство, совершив камбэк со счета 0:1, и добилась победы. Итоги матча «Витязь» – «Барыс» – 2:5 (1:1, 0:3, 1:1)», - говорится в сообщении.

В этот день матч посмотрели 2 631 зрителей. Главными судьями были Антон Гофман и Адам Кика.











