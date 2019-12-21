РИАМО - 21 дек. До конца этого года столичная подземка передаст Центральной пригородной пассажирской компании 800 дополнительных элементов навигации для Московских центральных диаметров, сообщила журналистам заместитель начальника Московского метрополитена по развитию клиентских сервисов и работе с пассажирами Юлия Темникова.

«Мы продолжаем работу по улучшению навигации на станциях МЦД. После запуска диаметров было дополнительно установлено более 5 тысяч элементов навигации на инфраструктуре диаметров, в поездах на маршрутах МЦД-1 и МЦД-2 развешаны схемы метро с МЦД. Еще 800 элементов навигации Московский метрополитен передаст ЦППК до конца года», - сказала Темникова.

Она уточнила, что речь идет о стикерах, баннерах и временных указателях, которые будут точечно размещены по просьбам пассажиров.

Движение по первым двум маршрутам МЦД «Белорусско-Савеловский» от Одинцова до Лобни и «Курско-Рижский» от Нахабина до Подольска запустили 21 ноября этого года. На двух диаметрах расположены 57 станций.

Оплатить проезд на МЦД можно картой «Тройка», также можно пользоваться всеми льготами по социальным картам. Пассажирам МЦД доступна бесплатная пересадка пересадочне станции метро и МЦК в течение 90 минут. Для этого необходимо валидировать карты на вход и выход со станций диаметров.

На Московских центральных диаметрах действуют три тарифные зоны. Проезд в «Центральной» зоне стоит как в метро - 38 рублей по тарифу «Кошелек» карты «Тройка». Границы «Центральной» зоны: МЦД-1 в границах станций Марк – Сетунь, МЦД-2 в границах станций Волоколамская – Остафьево. За пределами этих станций начинается зона «Пригород», разовая поездка по тарифу «Кошелек» карты «Тройка» в 2019 году стоит 45 рублей, также действует бесплатная пересадка на МЦК, метро и МЦД.

За границами МЦД начинается «Дальняя» зона, стоимость поездки из «Дальней» зоны складывается из двух составляющих: действующий билет на электричку (23 рубля за каждую зону до границ МЦД) + 45 рублей.

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