РИАМО - 21 дек. МЧС опровергло сообщения о том, что на юге Москвы в квартире на Загородном шоссе произошел пожар, сообщается в официальном Twitter-аккаунте ГУ МЧС РФ по столице.

Ранее СМИ сообщили о том, что на Загородном шоссе загорелась квартира в одном из домов.

«Подразделения проверили информацию по адресу: ЮАО, Донской район, улица Загородное шоссе, дом 6, корпус 1. Признаков возгорания не обнаружено, происходил процесс приготовления пищи в одной из квартир», — говорится в сообщении.