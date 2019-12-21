РИАМО - 21 дек. В мобильном приложении «Метро Москвы» появились видеоинструкции, показывающие пассажирам, как перейти со станций Московских центральных диаметров на станции подземки и Московского центрального кольца и обратно, сообщила журналистам заместитель начальника Московского метрополитена по развитию клиентских сервисов и работе с пассажирами Юлия Темникова.

«Мы продолжаем работу над улучшением сервисов для пассажиров МЦД. Теперь в приложении «Метро Москвы» пассажиры могут найти пересадку с метро на Московские диаметры не только в формате карты, но и включить специальную видеоинструкцию, которая пошагово покажет весь путь пассажира от станции МЦД к станции метро и обратно», - сказала Темникова.

В приложении можно узнать время, которое займет пешая пересадка, также будет указано, сколько надо заплатить за весь маршрут поездки на МЦД.

«Сейчас уже загружены видеоинструкции пересадки с МЦД на станции «Дмитровская», «Окружная» МЦК и Люблинско-Дмитровской линии, «Тимирязевская», «Беговая», «Белорусская» Замоскворецкой и Кольцевой линий, «Савеловская» Большой кольцевой и Серпуховско-Тимирязевской линий, «Фили», «Римская», «Текстильщики», «Царицыно», «Новохохловская» МЦК», - уточнила Темникова.

В ближайшее время аналогичные видеоинструкции будут доступны для всех пересадочных станций МЦД.

Движение по первым двум маршрутам МЦД «Белорусско-Савеловский» от Одинцова до Лобни и «Курско-Рижский» от Нахабина до Подольска запустили 21 ноября этого года. На двух диаметрах расположены 57 станций.

Оплатить проезд на МЦД можно картой «Тройка», также можно пользоваться всеми льготами по социальным картам. Пассажирам МЦД доступна бесплатная пересадка на пересадочные станции метро и МЦК в течение 90 минут. Для этого необходимо валидировать карты на вход и выход со станций диаметров.

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