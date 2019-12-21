РИАМО - 21 дек. В Новой Третьяковке 25 декабря откроется выставка о развитии промышленного дизайна в России с 1950-х до настоящего времени, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

«В экспозиции будут представлены свыше 300 объектов более чем из 30 частных и музейных коллекций. Предусмотрено несколько разделов: авиация и космонавтика, автомобили, вело- и мототехника, водный транспорт, тяжелая техника, инструменты и оборудование, медицинское оборудование, радиоэлектроника, оптика, спорт, предметы быта», — говорится в сообщении.

Посетители смогут посмотреть макеты самолетов и транспортных средств, прототипы радиоаппаратуры, кинотехнику, снегоходы, макет малой чаши олимпийского огня для Олимпиады-80, парашют Юрия Гагарина и другие интересные экспонаты.

Из современного промышленного дизайна на выставке представлены футуристические макеты самолетов и концепт-каров, мотоцикл и квадроцикл концерна «Калашников», инновационная медицинская техника и средства связи.

Выставка продлится по 1 марта. Планируется, что летом 2020 года она заработает уже в качестве постоянной экспозиции.