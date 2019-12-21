РИАМО (КОРОЛЕВ) - 21 дек. Возгорание произошло в больнице микрорайона Юбилейный Королева, сообщается на сайте Главного управления МЧС России по Московской области.

Пожар на втором этаже больницы в микрорайоне Юбилейный произошел в начале 00:00 20 декабря. Все пациенты и сотрудники были эвакуированы.

«Двадцатого декабря в 23:20 в оперативно-дежурную смену ЦУКС поступило сообщение о пожаре в строении в городском округе Королев на улице Пионерской, дом 8/10. В 23:26 - локализация на площади 5 квадратных метров, в 23:44 - ликвидация пожара», - говорится в сообщении.

Пострадавших нет. В тушении пожара приняли участие 49 человек и 14 единиц техники.