РИАМО - 21 дек. В субботу в Московском регионе при переменной облачности осадков не ожидается, температура воздуха будет достигать 2 градусов тепла, сообщается на сайте «Метеоновости».

«Субботняя погода побалует москвичей отсутствием отрицательных погодных факторов. Можно сказать, что в целом выходной день будет благоприятствовать прогулкам и уличным забавам. По данным Метеобюро Москвы и области, 21 декабря при переменной облачности осадков не ожидается. Максимальная температура воздуха в столице составит от нуля до плюс 2 градусов тепла, по области от минус 3 до плюс 2 градусов», - говорится в сообщении.

Ветер ожидается южного направления со скоростью 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление будет близко к норме.



Тем не менее, синоптики отмечают, что влажность воздуха останется повышенной, а содержание кислорода в воздухе низким. Это может повлиять на метеозависимых людей и людей, страдающих хронической кислородной недостаточностью, ишемической болезнью сердца, нарушениями сердечного ритма и атеросклерозом сосудов.



«Следует более тщательно уделить внимание своему самочувствию гипо- и гипертоникам, людям с легочной патологией и вегетативными расстройствами. Для всех этих категорий, необходимо обязательное выполнение рекомендаций врача, поддерживающая терапия, прием адаптогенов растительного происхождения, соблюдение режима труда и отдыха, а если позволяет самочувствие - легкие, не нагрузочные прогулки на воздухе с дыхательными упражнениями», - отмечается в сообщении.