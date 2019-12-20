РИАМО - 20 дек. Главное управление Банка России по Центральному федеральному округу подсчитало, во сколько в среднем обойдется застолье в новогоднюю ночь на семью из четырех человек в Москве, стоимость, по сравнению с 2018 годом, увеличилась на 1,5%, говорится в сообщении пресс-службы ГУ Банка России по ЦФО.

«Согласно данным статистики за ноябрь 2019 года, московская семья потратит на домашнее праздничное застолье в среднем 4909 рублей, годом ранее такой же набор продуктов стоил 4835 рублей. В расчет вошло 23 наименования продовольственных товаров, которые традиционно присутствуют на новогодних столах большинства соотечественников», — говорится в сообщении.

Стоимость четырех порций селедки под шубой практически не изменилась, по сравнению с предыдущим годом, и составила 152 рубля. А салат оливье подорожал на 5,3% - до 300 рублей. Такой же неотъемлемой частью Нового года во многих семьях является бутерброд с красной икрой, стоимость которого снизилась на 6,1% по сравнению с прошлым годом.

На горячее многие москвичи выбирают стейк из говядины с картофельным гарниром: стоимость блюда практически не изменилась, по сравнению с предыдущим годом, и составила 608 рублей на семью. Нарезки из овощей, сыра, колбасы, красной рыбы, а также апельсины в основном несколько подорожали, наиболее заметно выросли цены на сыры и колбасы.

Шампанское, газировка и соки обойдутся жителям Москвы на 5,7% дороже, чем год назад. Десерт — шоколадные конфеты и торты — подорожали на 6,2%.

Эксперты отмечают, что стоимость продуктов может отличаться в разных магазинах, но в среднем стоимость продуктового набора к новогоднему столу увеличилась на 1,5%.