РИАМО - 20 дек. Мытищинский производитель кабелей «Особое конструкторское бюро кабельной промышленности» (ОКБ КП) завершил модернизацию производства, говорится в сообщении пресс-службы министерства инвестиций и инноваций Московской области.

В 2018 году экспертные советы Фонда развития промышленности и Государственного фонда развития промышленности Московской области одобрили выделение предприятию льготных займов на 5 лет под 5% годовых. Сумма — 100 миллионов рублей. На эти деньги было приобретено пять новых установок по выпуску и маркировке кабелей и проводов для авиационной отрасли.

«Организация развивает экспортное направление: 80% заказов - пока внутренний рынок, но и имеет существенную перспективу на расширение своего пула покупателей: это, прежде всего, западные, восточные рынки, индийские компании сейчас уже покупают продукцию данного предприятия. <…> Мы очень надеемся, что предприятие начнет участвовать в программе социальной ипотеки для сотрудников. Уже рассматриваем вопрос о дополнительном кредитовании под новое оборудование», - сказал зампред правительства Подмосковья Вадим Хромов.

Производство обеспечивает авиационную, ракетно-космическую, радиоэлектронную, нефтегазовую отрасли и оборонно-промышленный комплекс кабелями и проводами, которые соответствуют мировым стандартам. Продукция АО «ОКБ КП» эксплуатируется в экстремальных условиях на земле, под водой, в воздухе, в космическом пространстве и при высокой радиации, что и определяет основные требования к продукции - это надежность, качество, долговечность.

«Мы запустили в серийную работу оборудование из Америки, Японии и России. Также было модернизировано серийное оборудование. Мы увеличили возможности нашего предприятия. И сейчас ждем нового витка: новые технологии будем внедрять. Объемы отгружаемой продукции в год составляют более двух миллиардов рублей, и мы планируем увеличить производство на 20%», - рассказал генеральный директор Николай Ураев.

На сегодняшний день в «ОКБ КП» работает более 700 человек. Предприятием за годы существования разработано свыше 1 тысячи марок уникальных проводов и кабелей.